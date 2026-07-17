Η τυχερή ημέρα της επόμενης εβδομάδας, 20-26 Ιουλίου, ανάλογα με το ζώδιό σας
MARIE CLAIRE

Η τυχερή ημέρα της επόμενης εβδομάδας, 20-26 Ιουλίου, ανάλογα με το ζώδιό σας

Προετοιμαστείτε για νέες ευκαιρίες και αφετηρίες

Η τυχερή ημέρα της επόμενης εβδομάδας, 20-26 Ιουλίου, ανάλογα με το ζώδιό σας
Η επόμενη εβδομάδα, που συμπίπτει με την εποχή του Λέοντα, μας παρακινεί να είμαστε η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού μας, χωρίς να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε και χωρίς να απολογούμαστε. Ειδικά σε μια συγκεκριμένη ημέρα, διαφορετική για κάθε ζώδιο, θα έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα στοιχεία μας προς την κατεύθυνση των στόχων και των ονείρων μας.

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