Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel

Όπως στις ρομαντικές κομεντί και τα παραμύθια, που τελειώνουν με την πρωταγωνίστρια να καταλήγει να παντρεύεται τον εκλεκτό της καρδιάς της, έτσι για χρόνια στα show Υψηλής Ραπτικής το τελευταίο look που παρουσιαζόταν ήταν νυφικό παραπέμποντας στο happy ending.