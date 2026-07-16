Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel
MARIE CLAIRE

Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel

Αντιθέτως, ένα μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στο ''Revenge Dress'' της Πριγκίπισσας Diana έριξε την αυλαία

Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel
Όπως στις ρομαντικές κομεντί και τα παραμύθια, που τελειώνουν με την πρωταγωνίστρια να καταλήγει να παντρεύεται τον εκλεκτό της καρδιάς της, έτσι για χρόνια στα show Υψηλής Ραπτικής το τελευταίο look που παρουσιαζόταν ήταν νυφικό παραπέμποντας στο happy ending.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης