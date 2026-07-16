Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel
Η λεπτομέρεια που άλλαξε τη συνηθισμένη ροή: Το νυφικό δεν ήταν το look που έκλεισε το show της Chanel
Αντιθέτως, ένα μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στο ''Revenge Dress'' της Πριγκίπισσας Diana έριξε την αυλαία
Όπως στις ρομαντικές κομεντί και τα παραμύθια, που τελειώνουν με την πρωταγωνίστρια να καταλήγει να παντρεύεται τον εκλεκτό της καρδιάς της, έτσι για χρόνια στα show Υψηλής Ραπτικής το τελευταίο look που παρουσιαζόταν ήταν νυφικό παραπέμποντας στο happy ending.
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