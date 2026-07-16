Μπορεί το αντηλιακό να αντικαταστήσει πραγματικά την ενυδατική κρέμα;
MARIE CLAIRE

Μπορεί το αντηλιακό να αντικαταστήσει πραγματικά την ενυδατική κρέμα;

Η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες της επιδερμίδας, αλλά και από τα προϊόντα που επιλέγουμε.

Μπορεί το αντηλιακό να αντικαταστήσει πραγματικά την ενυδατική κρέμα;
Το καλοκαίρι είναι φυσικό να θέλουμε να απλοποιήσουμε τη skincare ρουτίνα μας. Οι πιο πλούσιες υφές αντικαθίστανται από ανάλαφρες συνθέσεις και αρκετοί αναρωτιούνται αν μπορούν να παραλείψουν την ενυδατική κρέμα και να χρησιμοποιούν μόνο αντηλιακό.
 
Αν και σήμερα πολλά αντηλιακά περιέχουν ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν πάντα να αντικαταστήσουν την ενυδατική φροντίδα. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος κάθε προϊόντος και πότε πραγματικά το χρειαζόμαστε.

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