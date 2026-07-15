Hola Flamenco Festival: Από την Ανδαλουσία μέχρι τους πρόποδες της Οίτης

Το Hola Flamenco Festival επιστρέφει στην Ελλάδα: για τρίτη χρονιά στην Υπάτη Φθιώτιδας αλλά και με εκδηλώσεις στην Αθήνα και την Ύδρα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Στο μεταξύ συνεχίζεται για 6η χρονιά, έως τις 19 Ιουλίου, το Vamos! Flamenco Camp, στο χωριό Βάμος στην Κρήτη.