Hola Flamenco Festival: Από την Ανδαλουσία μέχρι τους πρόποδες της Οίτης
Hola Flamenco Festival: Από την Ανδαλουσία μέχρι τους πρόποδες της Οίτης
Το φεστιβάλ του φλαμένκο επιστρέφει στην Ελλάδα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, με εκδηλώσεις στην Υπάτη Φθιώτιδας, την Αθήνα και την Ύδρα
Το Hola Flamenco Festival επιστρέφει στην Ελλάδα: για τρίτη χρονιά στην Υπάτη Φθιώτιδας αλλά και με εκδηλώσεις στην Αθήνα και την Ύδρα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Στο μεταξύ συνεχίζεται για 6η χρονιά, έως τις 19 Ιουλίου, το Vamos! Flamenco Camp, στο χωριό Βάμος στην Κρήτη.
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