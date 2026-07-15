Πώς θα καταλάβουμε ότι ένα προϊόν ομορφιάς έχει λήξει και πρέπει να αντικατασταθεί;

Γιατί όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι συλλογές των προϊόντων ομορφιάς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουν κι αυτά ημερομηνία λήξης.

Αν περνάτε αρκετό χρόνο στο TikTok, σίγουρα θα έχετε δει βίντεο με τους χρήστες να δείχνουν τις συλλογές των καλλυντικών τους. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν αμέτρητα προϊόντα, τόσο περιποίησης όσο και μακιγιάζ, προκαλώντας απορίες όπως “χρειάζονται όντως όλα αυτά;” και “πότε καταφέρνουν να τα χρησιμοποιούν;”. Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι αυτές οι συλλογές, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα καλλυντικά έχουν κι αυτά ημερομηνία λήξης.







Από την στιγμή που θα ανοίξει μία συσκευασία και μπει μέσα αέρας, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πως σύμφωνα με τους δερματολόγους, τα βακτήρια που αναπτύσσονται στα προϊόντα ευθύνονται για το 67% των μολύνσεων που παθαίνουμε στο δέρμα ή τα μάτια μας.

15.07.2026, 13:30