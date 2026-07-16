Τα δέκα προϊόντα μακιγιάζ που θα αγόραζα πρώτα εάν έχανα το νεσεσέρ μου

Καθώς χάζευα στο κινητό μου το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πίνοντας τον καφέ μου στον καναπέ, έτυχε να δω ένα Instagram Story μίας διαδικτυακής μου φίλης, το οποίο με προβλημάτισε αρκετά. Η κοπέλα αφηγούνταν την ιστορία όπου περίπου δέκα μέρες πριν, της έκλεψαν την τσάντα η οποία μέσα περιείχε το κινητό της και το νεσεσέρ με όλα τα καλλυντικά της. Πέρα από το γεγονός ότι περιέγραφε την αποχή της από το κινητό και τα social media, ως μία ευχάριστη detox περίοδο, το επόμενο story έδειχνε το ολοκαίνουργιο beauty bag που αναγκάστηκε να αγοράσει μαζί με τα βασικά προϊόντα που αυτό περιείχε.