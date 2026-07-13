«Watercolor makeup»: Η τάση που κάνει το μακιγιάζ να δείχνει πιο φυσικό από ποτέ
«Watercolor makeup»: Η τάση που κάνει το μακιγιάζ να δείχνει πιο φυσικό από ποτέ
Διάχυτο χρώμα, φυσική λάμψη και ανάλαφρες υφές.
Μετά από αρκετά χρόνια όπου το έντονο contour και τα απόλυτα καθορισμένα χαρακτηριστικά κυριαρχούσαν στο μακιγιάζ, φέτος, βλέπουμε μία νέα beauty τάση η οποία προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτή ονομάζεται «watercolor makeup». Το watercolor makeup δίνει έμφαση στις απαλές μεταβάσεις, στις διάφανες υφές και στο χρώμα που μοιάζει να έχει απλωθεί φυσικά πάνω στην επιδερμίδα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα φρέσκο, φωτεινό και ιδιαίτερα καλοκαιρινό.
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