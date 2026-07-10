«Έχουμε και Λέμε»: Γονίδια, τα παρεξηγημένα
MARIE CLAIRE

«Έχουμε και Λέμε»: Γονίδια, τα παρεξηγημένα

«Είναι στο DNA μας».

«Έχουμε και Λέμε»: Γονίδια, τα παρεξηγημένα

Είναι τελικά η προσωπικότητα «θέμα ανατροφής»; Είναι η παχυσαρκία «θέμα θέλησης»; Υπάρχει γονίδιο εξυπνάδας; Και γιατί δύο αδέρφια που μοιράζονται σπίτι, γονείς και DNA μπορεί να διαφέρουν τόσο ριζικά; Σε αυτό το επεισόδιο η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξετάζει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της σύγχρονης γενετικής, που επιβεβαιώνουν πώς πρέπει να μετακινηθούμε από το δίπολο «nature vs nurture», καθώς τα περισσότερα χαρακτηριστικά μας διαμορφώνονται από την αδιάκοπη συνεργασία και των δύο. Και αν ξεπεράσουμε το περιοριστικό κλισέ «είναι στο DNA μας», τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας. 

Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο marieclaire.gr

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