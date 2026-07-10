Ούτε μπαλαρίνες ούτε clogs: Η Birkenstock μόλις παρουσίασε τα σανδάλια του φετινού καλοκαιριού, σε συνεργασία με τη Repetto
Ούτε μπαλαρίνες ούτε clogs: Η Birkenstock μόλις παρουσίασε τα σανδάλια του φετινού καλοκαιριού, σε συνεργασία με τη Repetto
Μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι η λειτουργικότητα και η κομψότητα όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να γεννήσουν κάτι πραγματικά καινούριο.
Μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι η λειτουργικότητα και η κομψότητα όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να γεννήσουν κάτι πραγματικά καινούριο.
Οι πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες στη μόδα είναι συχνά εκείνες που κανείς δεν περιμένει. Η νέα σύμπραξη της Birkenstock με τη Repetto ενώνει δύο brands που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν να ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους: από τη μία η ανατομική άνεση και ο λειτουργικός σχεδιασμός της Birkenstock, από την άλλη η εκλεπτυσμένη αισθητική του κλασικού μπαλέτου που χαρακτηρίζει τη Repetto.
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