Skillidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση που μετατρέπει τις διακοπές σε εμπειρία ζωής

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Οι πολυτελείς διακοπές δεν ορίζονται πλέον μόνο από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα spa ή ένα δείπνο με θέα. Το 2026, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική τάση στην Ευρώπη λέγεται Skillidays και έχει να κάνει με κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από την παραμονή σε έναν ωραίο χώρο που προσφέρει χαλάρωση και καλό φαγητό. Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων skill (ικανόντητες) και holidays (διακοπές) και εστειάζει στην απόκτηση μιας νέας δεξιότητας όσο βρισκόμαστε σε διακοπές.Αντί να επιστρέφουν από το ταξίδι τους μόνο με φωτογραφίες και αναμνηστικά, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να γυρίσουν έχοντας μάθει κεραμική, υφαντική, μαγειρική, φωτογραφία ή ακόμη και τις βασικές φράσεις μιας νέας γλώσσας.Σύμφωνα με έρευνα της Mastercard σε περισσότερους από 27.000 ταξιδιώτες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν ένας στους δύο (48%) σκοπεύει να μάθει μια νέα δεξιότητα στις φετινές του διακοπές, ενώ το 42% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για ένα ταξίδι που περιλαμβάνει αυθεντικές εμπειρίες μάθησης από ντόπιους επαγγελματίες και τεχνίτες.Περισσότεροι από ένας στους τρεις Ευρωπαίους (37%) έχουν ήδη κλείσει ένα ταξίδι αυτού του τύπου, αποδεικνύοντας ότι τα λεγόμενα skillidays εξελίσσονται σε μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές τάσεις της νέας χρονιάς.Γιατί οι «skillidays» κερδίζουν έδαφοςΗ νέα αυτή φιλοσοφία ταξιδιών αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολυτέλεια. «Η αξία δεν βρίσκεται πλέον μόνο στην κατανάλωση, αλλά στις εμπειρίες που αφήνουν κάτι πίσω τους», σημειώνεται σε ρεπορτάζ του euronews.comΣτην ίδια έρευνα, το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας κάνει το ταξίδι πιο ουσιαστικό, ενώ το 48% θεωρεί ότι όσα μαθαίνει έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε αναμνηστικό θα μπορούσε να αγοράσει.Η Natalia Lechmanova, επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute για την Ευρώπη, σημειώνει ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που αφήνουν διαρκές αποτύπωμα και όχι απλώς όμορφες αναμνήσεις.Παράλληλα, αυτού του είδους τα ταξίδια συμβάλλουν στη στήριξη μικρότερων προορισμών, καθώς οι ταξιδιώτες κατευθύνονται όλο και περισσότερο σε χωριά και λιγότερο τουριστικές περιοχές, όπου μπορούν να γνωρίσουν από κοντά την τοπική παράδοση και τους ανθρώπους της.Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσιάζει η Generation Z. Το 57% των ταξιδιωτών ηλικίας 18 έως 24 ετών σχεδιάζει διακοπές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ αντίστοιχη πρόθεση δηλώνει και το 52% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών. Άλλωστε, είναι γενικά παραδεκτό, πως η Γενιά Ζ προτιμά να επενδύει στη γνώση, τη μάθηση και την εμπειρία και όχι τόσο σε υλικά αγαθά.