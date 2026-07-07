Η Vassia Kostara και η Chiara Ferragni υπογράφουν την πιο ξεχωριστή συλλογή του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Η Vassia Kostara και η Chiara Ferragni υπογράφουν την πιο ξεχωριστή συλλογή του καλοκαιριού

Με έμπνευση από τις ακτές της Ελλάδας και της Ιταλίας, η νέα capsule collection γιορτάζει τη δύναμη της γυναικείας συνεργασίας και την ομορφιά της απλότητας.

Η Vassia Kostara και η Chiara Ferragni υπογράφουν την πιο ξεχωριστή συλλογή του καλοκαιριού
Η Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Vassia Kostara και η επιχειρηματίας και διεθνής fashion personality Chiara Ferragni ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, παρουσιάζοντας την CHIARA FERRAGNI × VASSIA KOSTARA, μια περιορισμένης έκδοσης high-summer capsule συλλογή που γεννήθηκε από την κοινή τους αγάπη για τη Μεσόγειο, το φως και το καλοκαίρι.

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