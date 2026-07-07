«Οδύσσεια» του Νόλαν: Ένα αξεσουάρ-φόρος τιμής στην αρχαιοελληνική τέχνη, στην παγκόσμια πρεμιέρα (βίντεο)
MARIE CLAIRE

«Οδύσσεια» του Νόλαν: Ένα αξεσουάρ-φόρος τιμής στην αρχαιοελληνική τέχνη, στην παγκόσμια πρεμιέρα (βίντεο)

Και οι αντιδράσεις του καστ όταν το είδαν

«Οδύσσεια» του Νόλαν: Ένα αξεσουάρ-φόρος τιμής στην αρχαιοελληνική τέχνη, στην παγκόσμια πρεμιέρα (βίντεο)
Μια έκπληξη επιφύλασσε στους πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan το MTV στην παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας στο Λονδίνο, όπου έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Elliot Page.

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