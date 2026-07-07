«Οδύσσεια» του Νόλαν: Ένα αξεσουάρ-φόρος τιμής στην αρχαιοελληνική τέχνη, στην παγκόσμια πρεμιέρα (βίντεο)
«Οδύσσεια» του Νόλαν: Ένα αξεσουάρ-φόρος τιμής στην αρχαιοελληνική τέχνη, στην παγκόσμια πρεμιέρα (βίντεο)
Και οι αντιδράσεις του καστ όταν το είδαν
Μια έκπληξη επιφύλασσε στους πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan το MTV στην παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας στο Λονδίνο, όπου έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Elliot Page.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα