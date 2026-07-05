H Αντέλ σε μια σπάνια εξομολόγηση για τον 13χρονο γιο της, Άντζελο - Το χόμπι που δεν περίμενε ότι θα τους φέρει πιο κοντά

ΗAdele έκανε πρόσφατα μια αναφορά στον 13χρονο γιο της, Angelo, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κοινό τους ενδιαφέρον: τη Formula 1.Η 38χρονη τραγουδίστρια επισκέφθηκε την McLaren Mastercard F1 Team, όπως βλέπουμε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη McLaren Racing, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπου μίλησε για το πώς ήρθε πιο κοντά με τον γιο της μέσα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το karting.Όπως ανέφερε, ο Angelo έχει έντονο ενδιαφέρον για το karting, κάτι που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και εξελίχθηκε γρήγορα σε πραγματικό πάθος. Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε ότι θα μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί του, αλλά πλέον αποτελεί ένα κοινό τους σημείο αναφοράς.Τόνισε επίσης ότι προσπαθεί να ενθαρρύνει τα ενδιαφέροντα του γιου της, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό για εκείνη να συμμετέχει ενεργά σε ό,τι τον ενθουσιάζει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι παρακολουθούν μαζί και συζητούν για οδηγούς της Formula 1.