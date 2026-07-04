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Αυτό είναι το νέο hot spot για sushi στα βόρεια προάστια
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το νέο hot spot για sushi στα βόρεια προάστια

Με την υπογραφή του Δειπνοσοφτηρίου.

Αυτό είναι το νέο hot spot για sushi στα βόρεια προάστια
Βρεθήκαμε, πριν από λίγες ημέρες, στην παρουσίαση του νέου μενού στο Natu στην Κηφισιά, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γευστική του κατεύθυνση, με την επιμέλεια να υπογράφει το catering Δειπνοσοφιστήριον. Ο χώρος είναι πολύ όμορφος, δροσερός και γεμάτος πράσινο, κάτι που σε βγάζει για λίγο έξω από τη βουή της πόλης, ενώ το προσωπικό είναι ιδιαίτερα ευγενικό και διακριτικό, συμβάλλοντας σε μια συνολικά ευχάριστη εμπειρία.

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