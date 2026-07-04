Ποιος είναι ο Austin Swift, ο αδελφός της Taylor που τη συνόδευσε στην εκκλησία
Ποιος είναι ο Austin Swift, ο αδελφός της Taylor που τη συνόδευσε στην εκκλησία
Η ξεχωριστή σχέση που μοιράζονται.
ΟAustin Swift είχε έναν ξεχωριστό ρόλο στον γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, καθώς ήταν ο «man of honor» της αδελφής του, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό ρόλο της παράνυμφου.
Γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1992, είναι ο μικρότερος αδελφός της Taylor Swift και γιος της Andrea και του Scott Swift. Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν στη φάρμα χριστουγεννιάτικων δέντρων της οικογένειας στην Πενσιλβάνια, πριν μετακομίσουν στο Nashville όταν η Taylor έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική.
«Εκείνη βρήκε πολύ νωρίς αυτό που ήθελε να κάνει. Ήξερα ότι δεν θα τα παρατούσε ποτέ», είχε δηλώσει ο Austin στο Vanity Fair.
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Γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1992, είναι ο μικρότερος αδελφός της Taylor Swift και γιος της Andrea και του Scott Swift. Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν στη φάρμα χριστουγεννιάτικων δέντρων της οικογένειας στην Πενσιλβάνια, πριν μετακομίσουν στο Nashville όταν η Taylor έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική.
«Εκείνη βρήκε πολύ νωρίς αυτό που ήθελε να κάνει. Ήξερα ότι δεν θα τα παρατούσε ποτέ», είχε δηλώσει ο Austin στο Vanity Fair.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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