Ποιος είναι ο Austin Swift, ο αδελφός της Taylor που τη συνόδευσε στην εκκλησία

ΟAustin Swift είχε έναν ξεχωριστό ρόλο στον γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, καθώς ήταν ο «man of honor» της αδελφής του, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό ρόλο της παράνυμφου.Γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1992, είναι ο μικρότερος αδελφός της Taylor Swift και γιος της Andrea και του Scott Swift. Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν στη φάρμα χριστουγεννιάτικων δέντρων της οικογένειας στην Πενσιλβάνια, πριν μετακομίσουν στο Nashville όταν η Taylor έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική.«Εκείνη βρήκε πολύ νωρίς αυτό που ήθελε να κάνει. Ήξερα ότι δεν θα τα παρατούσε ποτέ», είχε δηλώσει ο Austin στο Vanity Fair.