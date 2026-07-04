Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Ποιοι ήταν οι κουμπάροι στον γάμο τους - Όλα όσα ξέρουμε σε βίντεο και φωτογραφίες
MARIE CLAIRE

Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Ποιοι ήταν οι κουμπάροι στον γάμο τους - Όλα όσα ξέρουμε σε βίντεο και φωτογραφίες

Οι διάσημοι καλεσμένοι, τα look και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Ποιοι ήταν οι κουμπάροι στον γάμο τους - Όλα όσα ξέρουμε σε βίντεο και φωτογραφίες
Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, με τον ηθοποιό και κωμικό Adam Sandler να τελεί την τελετή.

 
Σύμφωνα με την επί χρόνια εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, Tree Paine, και οι δύο επέλεξαν δημιουργίες Christian Dior, σχεδιασμένες από τον Jonathan Anderson σε συνεργασία με το ζευγάρι. Η Taylor Swift φόρεσε ένα κατά παραγγελία νυφικό Dior Haute Couture, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Cartier και custom παπούτσια Christian Louboutin. Ο Travis Kelce εμφανίστηκε επίσης με custom κοστούμι Dior και Christian Louboutin.

Το ζευγάρι δεν είχε παρανύμφους ή κουμπάρους. Τιμητικός συνοδός της νύφης ήταν ο αδελφός της, Austin Swift, ενώ κουμπάρος του γαμπρού ήταν ο αδελφός του, Jason Kelce.

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