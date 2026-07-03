OΙούλιος του 2026 διαμορφώνεται ως ένας μήνας έντονων πλανητικών κινήσεων, με ανάδρομους πλανήτες, όπως ο Ερμής στον Καρκίνο μέχρι τις 23 Ιουλίου, καθώς και τις ανάδρομες φάσεις του Ποσειδώνα και του Κρόνου στον Κριό. Οι επιρροές αυτές, σύμφωνα με την αστρολογική ερμηνεία, συνδέονται με αναθεώρηση σχεδίων, εσωτερική επανεκκίνηση και επαναπροσδιορισμό στόχων.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις 29 Ιουλίου, όταν ο Ήλιος σχηματίζει σύνοδο με τον Δία στον Λέοντα, μια όψη που θεωρείται από τις πιο ευνοϊκές της χρονιάς για νέα ξεκινήματα, ευκαιρίες και προσωπική ανάπτυξη. Παρακάτω παρουσιάζεται η πιο τυχερή ημέρα του Ιουλίου για κάθε ζώδιο.Κριός – 22 ΙουλίουΗ έναρξη της περιόδου του Λέοντα ενεργοποιεί την ανάγκη για έκφραση και προσωπική ελευθερία. Η περίοδος ευνοεί νέα ξεκινήματα και την επανασύνδεση με επιθυμίες που είχαν μείνει σε δεύτερο πλάνο.