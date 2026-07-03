Το dress code που φέρεται να επέλεξε η Tέιλορ Σουίφτ για τον γάμο της
MARIE CLAIRE

Το dress code που φέρεται να επέλεξε η Tέιλορ Σουίφτ για τον γάμο της

Και τι σημαίνει αυτό για τους καλεσμένους.

Το dress code που φέρεται να επέλεξε η Tέιλορ Σουίφτ για τον γάμο της
Παρότι οι λεπτομέρειες του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, μία πληροφορία φαίνεται πως έχει ήδη διαρρεύσει το dress code. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, οι καλεσμένοι έχουν λάβει οδηγίες να ντυθούν σύμφωνα με τον ενδυματολογικό κώδικα black tie.

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