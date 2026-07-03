Το dress code που φέρεται να επέλεξε η Tέιλορ Σουίφτ για τον γάμο της

Π

αρότι οι λεπτομέρειες του

παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, μία πληροφορία φαίνεται πως έχει ήδη διαρρεύσει το dress code. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, οι καλεσμένοι έχουν λάβει οδηγίες να ντυθούν σύμφωνα με τον ενδυματολογικό κώδικα black tie.



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