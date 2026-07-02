Τα θεραπευτικά φυτά για τον καρκίνο έγιναν μουσικά όργανα για μια 30χρονη δημιουργό που νόσησε

Η Βρετανίδα μουσικός και συνθέτρια Helen Wilson ήταν περίπου 35 ετών και ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Ινδία για το διδακτορικό της, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και μάλιστα σε μια πολύ επιθετική μορφή του. Έτσι, στην περίοδο του COVID βρέθηκε να περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα κλεισμένη στο νοσοκομείο, μέσα στη μοναξιά και τον πόνο, όπου υποβλήθηκε σε μεγάλες δόσεις φαρμάκων χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας.