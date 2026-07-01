Η μαρτυρία της γυναίκας που βιάστηκε από 54χρονο ιδρυτή fashion brand: «Η συμπεριφορά του άλλαξε μέσα στη νύχτα»
MARIE CLAIRE

Η μαρτυρία της γυναίκας που βιάστηκε από 54χρονο ιδρυτή fashion brand: «Η συμπεριφορά του άλλαξε μέσα στη νύχτα»

Ο James Holder, που υπήρξε εργοδότης της, καταδικάστηκε τον Μάιο σε οκτώ χρόνια φυλάκισης

Η μαρτυρία της γυναίκας που βιάστηκε από 54χρονο ιδρυτή fashion brand: «Η συμπεριφορά του άλλαξε μέσα στη νύχτα»
Ο James Holder, ο 54χρονος συνιδρυτής του fashion brand Superdry, καταδικάστηκε τον Μάιο του 2026 σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό μιας γυναίκας. Η επιζήσασα, που την περίοδο της επίθεσης ήταν υπάλληλός του σε άλλη εταιρεία του, μοιράστηκε πρόσφατα τη μαρτυρία της στο BBC, με το ψευδώνυμο Gemma.

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