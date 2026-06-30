Η πριγκίπισσα Άννα φόρεσε το χρώμα του φετινού καλοκαιριού με ένα φόρεμα που βρίσκεται στη ντουλάπα της από το 1984
MARIE CLAIRE

Η πριγκίπισσα Άννα φόρεσε το χρώμα του φετινού καλοκαιριού με ένα φόρεμα που βρίσκεται στη ντουλάπα της από το 1984

Εμπνευσμένο από την αισθητική της εδουαρδιανής εποχής, το φόρεμα με τις ανάλαφρες βολάν στρώσεις και το ροζ λουλουδάτο μοτίβο δείχνει εξίσου κομψό σήμερα όσο και πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Η πριγκίπισσα Άννα φόρεσε το χρώμα του φετινού καλοκαιριού με ένα φόρεμα που βρίσκεται στη ντουλάπα της από το 1984

Ηπριγκίπισσα Άννα δεν υπήρξε ποτέ λάτρης των εφήμερων τάσεων και το απέδειξε για ακόμα μια φορά στην τελευταία της εμφάνιση. Για το επίσημο δείπνο για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Honourable Company of Master Mariners,επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα σε butter yellow, την πιο δημοφιλή απόχρωση του φετινού καλοκαιριού. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι δεν πρόκειται για καινούργια δημιουργία: το είχε φορέσει για πρώτη φορά το 1984, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στη Γκάμπια.

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