Αντζελίνα Τζολί: Γιατί δεν έχει βγει με άλλον μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ

Η Angelina Jolie φαίνεται να έχει αφοσιωθεί στην τέχνη και τα παιδιά της μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt, όπως επιβεβαίωσε η ίδια σε συνέντευξη για τη νέα της ταινία «Couture». «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που πήρα διαζύγιο, πριν από μία δεκαετία. Αυτή η πλευρά του εαυτού μου δεν έχει κεντρική θέση στη ζωή μου. Έχω αφοσιωθεί στα παιδιά, στην οικογένειά μου».