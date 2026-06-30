Αντζελίνα Τζολί: Γιατί δεν έχει βγει με άλλον μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ
Αντζελίνα Τζολί: Γιατί δεν έχει βγει με άλλον μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ
Από το 2016 δεν έχει κάνει άλλη σχέση, όπως είπε η ηθοποιός, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια
Η Angelina Jolie φαίνεται να έχει αφοσιωθεί στην τέχνη και τα παιδιά της μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt, όπως επιβεβαίωσε η ίδια σε συνέντευξη για τη νέα της ταινία «Couture». «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που πήρα διαζύγιο, πριν από μία δεκαετία. Αυτή η πλευρά του εαυτού μου δεν έχει κεντρική θέση στη ζωή μου. Έχω αφοσιωθεί στα παιδιά, στην οικογένειά μου».
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