Τα social media ξεπέρασαν για πρώτη φορά την τηλεόραση και τα παραδοσιακά ΜΜΕ ως βασική πηγή ενημέρωσης

Μια ιστορική αλλαγή στον τρόπο που ενημερωνόμαστε καταγράφει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: για πρώτη φορά, τα social media αποτελούν την κυρίαρχη πηγή ειδήσεων παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.Σύμφωνα με το Digital News Report 2025, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 100.000 πολίτες από 48 χώρες, το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε μέσω social media τουλάχιστον μία φορά την τελευταία εβδομάδα. Αντίστοιχα, το 51% στράφηκε σε παραδοσιακές πηγές ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.Αν και η στροφή των νεότερων γενιών προς τις ψηφιακές πλατφόρμες δεν αποτελεί έκπληξη, η φετινή έκθεση επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που η τάση αυτή καταγράφεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στις περισσότερες αγορές παγκοσμίως.