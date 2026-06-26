Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται φωτογραφίες της με ρόμπα και μιλά για τη νόσο του Lyme: «Το σώμα και το μυαλό μου είναι εξαντλημένα»

Η Bella Hadid μίλησε για τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει εξαιτίας της χρόνιας νόσου του Lyme από την οποία πάσχει, αποκαλύπτοντας το βαρύ ψυχικό και σωματικό τίμημα των εξάρσεων της ασθένειάς της.Το 29χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από Instagram Stories, στα οποία περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσει όσα περνά. Όπως έγραψε, τα συμπτώματα –ανάμεσά τους ο πόνος, η εξάντληση, η έντονη κόπωση, το άγχος, η «ομίχλη» του εγκεφάλου (brain fog), οι λοιμώξεις και το ψυχικό τραύμα– μπορούν να οδηγήσουν σε βαθιά απομόνωση και κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.«Δοκιμάζεις τα πάντα. Διαβάζεις βιβλία, αναζητάς απαντήσεις, πιστεύεις ότι βρήκες τη σωστή θεραπεία ή τη σωστή ρουτίνα. Και μετά έρχεται ξανά μια έξαρση και ξαφνικά τίποτα δεν μοιάζει πλέον βέβαιο», έγραψε.