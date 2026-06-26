Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους
MARIE CLAIRE

Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους

Το μοντέλο ταξίδεψε στην πατρίδα του ηθοποιού και οι νέες κοινές τους εμφανίσεις κάνουν πολλούς να μιλούν για ένα ειδύλλιο που γίνεται όλο και πιο σοβαρό.

Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους
Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες φωτογραφίες τους από την Αυστραλία αναζωπύρωσαν τις φήμες ότι η σχέση τους περνά σε ένα νέο στάδιο.

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