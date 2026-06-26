Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους
Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους
Το μοντέλο ταξίδεψε στην πατρίδα του ηθοποιού και οι νέες κοινές τους εμφανίσεις κάνουν πολλούς να μιλούν για ένα ειδύλλιο που γίνεται όλο και πιο σοβαρό.
Το μοντέλο ταξίδεψε στην πατρίδα του ηθοποιού και οι νέες κοινές τους εμφανίσεις κάνουν πολλούς να μιλούν για ένα ειδύλλιο που γίνεται όλο και πιο σοβαρό.
Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες φωτογραφίες τους από την Αυστραλία αναζωπύρωσαν τις φήμες ότι η σχέση τους περνά σε ένα νέο στάδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα