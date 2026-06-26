Kendall Jenner και Jacob Elordi: Οι νέες φωτογραφίες από την Αυστραλία που τροφοδοτούν ξανά τις φήμες για τη σχέση τους

Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες φωτογραφίες τους από την Αυστραλία αναζωπύρωσαν τις φήμες ότι η σχέση τους περνά σε ένα νέο στάδιο.