Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πώς συνδύασε το crochet τοπ της σε βόλτα της και οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της
MARIE CLAIRE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πώς συνδύασε το crochet τοπ της σε βόλτα της και οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της

Γιορτάζει επέτειο 15 ετών

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πώς συνδύασε το crochet τοπ της σε βόλτα της και οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της
Λίγο πριν το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισκέφτθηκε στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας τον καφέ της. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να περπατά παρέα με φίλους. Εκείνη με τη σειρά της, όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη των φωτογράφων χαμογέλασε, καθώς περπατούσε στα στενά της πόλης.

 
Για τη βόλτα της επέλεξε ένα casual σικ σύνολο, το οποίο συνέθεταν ένα ανοιχτόχρωμο denim παντελόνι, μαύρα, ψηλοτάκουνα πέδιλα και ένα λευκό crochet top με μαύρες λεπτομέρειες.

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