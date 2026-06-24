Beyond Borders: Ενάντια στις τεράστιες δυσκολίες, επιστρέφει στις εσχατιές της Ελλάδας
Beyond Borders: Ενάντια στις τεράστιες δυσκολίες, επιστρέφει στις εσχατιές της Ελλάδας
Με ολοκαίνουργιες ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2026
Με κεντρικό ερώτημα «Τι μένει αν αφαιρέσεις το προφανές;», το Beyond Borders επιστρέφει με την 11η διοργάνωσή του. Μετατρέπει για ενδέκατη συνεχή χρονιά το Καστελλόριζο σε σημείο συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών και κοινού από όλο τον κόσμο και επιβεβαιώνει ότι το ντοκιμαντέρ δεν αποτελεί μόνο μέσο καταγραφής της πραγματικότητας αλλά και πράξη ευθύνης συμμετοχής και βαθύτερης κατανόησης του κόσμου που μοιραζόμαστε.
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