Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)

Η Serena Williams ενημερώθηκε από δημοσιογράφο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς στο Μιλγουόκι και μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ, μια είδηση που ήταν χτες σε όλα τα media. Η κορυφαία τενίστρια αντιδράει με ενθουσιασμό στα νέα για τον συναθλητή της. Σε ένα βίντεο τη βλέπουμε να λέει: «Αποκλείεται! Σοβαρά μιλάτε; Αυτό είναι πολύ καλό! Επιτέλους, μπορώ να ξαναπάω σε αγώνες. Είναι σπουδαίο. Αυτό μόλις έφτιαξε τη μέρα μου».