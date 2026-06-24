Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)
Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)
Όταν έμαθε την είδηση από δημοσιογράφο
Η Serena Williams ενημερώθηκε από δημοσιογράφο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς στο Μιλγουόκι και μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ, μια είδηση που ήταν χτες σε όλα τα media. Η κορυφαία τενίστρια αντιδράει με ενθουσιασμό στα νέα για τον συναθλητή της. Σε ένα βίντεο τη βλέπουμε να λέει: «Αποκλείεται! Σοβαρά μιλάτε; Αυτό είναι πολύ καλό! Επιτέλους, μπορώ να ξαναπάω σε αγώνες. Είναι σπουδαίο. Αυτό μόλις έφτιαξε τη μέρα μου».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα