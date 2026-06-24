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Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)

Όταν έμαθε την είδηση από δημοσιογράφο

Σερένα Γουίλιαμς: Η απολαυστική αντίδρασή της στη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι (βίντεο)
Η Serena Williams ενημερώθηκε από δημοσιογράφο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς στο Μιλγουόκι και μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ, μια είδηση που ήταν χτες σε όλα τα media. Η κορυφαία τενίστρια αντιδράει με ενθουσιασμό στα νέα για τον συναθλητή της. Σε ένα βίντεο τη βλέπουμε να λέει: «Αποκλείεται! Σοβαρά μιλάτε; Αυτό είναι πολύ καλό! Επιτέλους, μπορώ να ξαναπάω σε αγώνες. Είναι σπουδαίο. Αυτό μόλις έφτιαξε τη μέρα μου».

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