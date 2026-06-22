Η Cigale Bag εξελίσσεται στην πιο περιζήτητη τσάντα του 2026
Η Cigale Bag εξελίσσεται στην πιο περιζήτητη τσάντα του 2026
Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού συλλεκτικού αντικειμένου ακολουθώντας τα βήματα θρυλικών δημιουργιών όπως η Lady Dior, η Saddle και η Book Tote.
Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού συλλεκτικού αντικειμένου ακολουθώντας τα βήματα θρυλικών δημιουργιών όπως η Lady Dior, η Saddle και η Book Tote.
Πριν ακόμη ο Jonathan Anderson παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Dior, τον Οκτώβριο του 2025, το ενδιαφέρον της μόδας είχε στραφεί στο πώς θα επανερμήνευε τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του ιστορικού οίκου. Ανάμεσα στις πρώτες του κινήσεις ήταν η επιστροφή στο αυθεντικό λογότυπο του Dior, η ανανέωση της Book Tote και η παρουσίαση νέων αξεσουάρ που σηματοδοτούν τη δική του δημιουργική εποχή. Ανάμεσά τους, η Cigale Bag, η τσάντα που ήδη εξελίσσεται στο νέο αντικείμενο πόθου του οίκου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα