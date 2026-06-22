Στην Ύδρα, ένας καλλιτέχνης που έχει εκθέσει στην Τέιτ αναλαμβάνει να κόψει τα μαλλιά και να βάψει τα νύχια σας
Στην Ύδρα, ένας καλλιτέχνης που έχει εκθέσει στην Τέιτ αναλαμβάνει να κόψει τα μαλλιά και να βάψει τα νύχια σας
Το ArtCinema εγκαινιάζει το θερινό πρόγραμμά του, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου, με τη συμμετοχή του εικαστικού Rob Pruitt και το flea market του, παρουσίαση του βιβλίου «The Birthday Party» του Πάνου Καρνέζη και προβολή της κινηματογραφικής μεταφοράς του με τον Willem Dafoe
Το ArtCinema Hydra ανοίγει την καλοκαιρινή του σεζόν με μεγάλες δράσεις και εκδηλώσεις. Ως πολιτιστικός οργανισμός που λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εγκαινιάζει το θερινό του πρόγραμμα στην Ύδρα, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου 2026, με μια νέα διεθνή συνεργασία καλλιτεχνικών residencies με το Powerhouse Arts της Νέας Υόρκης. Το εναρκτήριο residency περιλαμβάνει τους καταξιωμένους Αμερικανούς σύγχρονους καλλιτέχνες Rob Pruitt και Jonathan Horowitz, που περνούν τρεις εβδομάδες δημιουργώντας έργα για την Ύδρα, σε επιμέλεια του Eric Shiner, προέδρου της Powerhouse Arts, και διοργάνωση της ιδρύτριας του ArtCinema, Amanda Palmer, και της ομάδας της.
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