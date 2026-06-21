Έλλη Στάη: Με το τοπ που προσθέτει ενδιαφέρον σε κάθε εμφάνιση
Έλλη Στάη: Με το τοπ που προσθέτει ενδιαφέρον σε κάθε εμφάνιση
Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» στην Επίδαυρο
Η «Μήδεια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο, με πλήθος επώνυμων να δίνουν το «παρών». Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Έλλη Στάη, που έκανε μια ακόμα εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο casual και το βραδινό. Η δημοσιογράφος συνδύασε παντελόνι και σακάκι σε γκρι απόχρωση με αθλητικά παπούτσια. Ένα printed τοπ αναβάθμισε το σύνολο σε πιο βραδινό, προσθέτοντας ενδιαφέρον στη μονοχρωμία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα