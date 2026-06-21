Έλλη Στάη: Με το τοπ που προσθέτει ενδιαφέρον σε κάθε εμφάνιση

Η «Μήδεια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο, με πλήθος επώνυμων να δίνουν το «παρών». Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Έλλη Στάη, που έκανε μια ακόμα εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο casual και το βραδινό. Η δημοσιογράφος συνδύασε παντελόνι και σακάκι σε γκρι απόχρωση με αθλητικά παπούτσια. Ένα printed τοπ αναβάθμισε το σύνολο σε πιο βραδινό, προσθέτοντας ενδιαφέρον στη μονοχρωμία.