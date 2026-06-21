«Φιλαράκια»: Η ιστορική φωτογραφία του καστ σε πτήση για Λας Βέγκας, για την πρεμιέρα του επεισοδίου-πιλότου
MARIE CLAIRE

«Φιλαράκια»: Η ιστορική φωτογραφία του καστ σε πτήση για Λας Βέγκας, για την πρεμιέρα του επεισοδίου-πιλότου

Τη μοιράστηκε η Τζένιφερ Άνιστον, σε επικήδειό της για τον σκηνοθέτη, που έφυγε από τη ζωή στα 85 του

«Φιλαράκια»: Η ιστορική φωτογραφία του καστ σε πτήση για Λας Βέγκας, για την πρεμιέρα του επεισοδίου-πιλότου
Ο σκηνοθέτης της τηλεοπτικής σειράς «Φιλαράκια», James Burrows, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, με την Jennifer Aniston να του αφιερώνει έναν από τους πιο συγκινητικούς επικηδείους, καθώς από τις πρώτες γραμμές γίνεται σαφές ότι δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης της, αλλά πατρική φιγούρα για την 57χρονη ηθοποιό.

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