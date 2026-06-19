Anne Hathaway: Έγκυος στο τρίτο της παιδί
Anne Hathaway: Έγκυος στο τρίτο της παιδί
Το video που ανέβασε στα social media και οι φωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλιά.
ΗAnne Hathaway περιμένει το τρίτο της παιδί, όπως αποκάλυψε video που μόλις μοιράστηκε στο Instagram προφίλ της και όπως μαρτυρούν φωτογραφίες της από τις διακοπές της στο Saint-Tropez.
Η 43χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε με μπικίνι και στη συνέχεια με λευκό καφτάνι, με τις φωτογραφίες να τροφοδοτούν φήμες ότι ενδέχεται να περιμένει το τρίτο της παιδί. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, διακρινόταν αυτό που πολλοί θεώρησαν ως «φουσκωμένη κοιλιά».
Η Anne Hathaway εμφανίστηκε χαλαρή και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα, μαζί με τον σύζυγό της Adam Shulman και στενούς φίλους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η 43χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε με μπικίνι και στη συνέχεια με λευκό καφτάνι, με τις φωτογραφίες να τροφοδοτούν φήμες ότι ενδέχεται να περιμένει το τρίτο της παιδί. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, διακρινόταν αυτό που πολλοί θεώρησαν ως «φουσκωμένη κοιλιά».
Η Anne Hathaway εμφανίστηκε χαλαρή και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα, μαζί με τον σύζυγό της Adam Shulman και στενούς φίλους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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