Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της
Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της
Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να πέρασαν μια χαρά
Η δύναμη της φημολογίας έγινε ξεκάθαρη όταν ταμπλόιντ ανέφεραν ότι η Taylor Swift θα παντρευόταν τον Travis Kelce στις 13 Ιουνίου στο Watch Hill του Rhode Island: πλήθος από θαυμαστές της συνέρρευσαν στην πόλη, με την ελπίδα να δουν, έστω και από μακριά, την αγαπημένη τους τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία όμως παρέμεινε άφαντη.
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