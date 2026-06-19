Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της

Η δύναμη της φημολογίας έγινε ξεκάθαρη όταν ταμπλόιντ ανέφεραν ότι η Taylor Swift θα παντρευόταν τον Travis Kelce στις 13 Ιουνίου στο Watch Hill του Rhode Island: πλήθος από θαυμαστές της συνέρρευσαν στην πόλη, με την ελπίδα να δουν, έστω και από μακριά, την αγαπημένη τους τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία όμως παρέμεινε άφαντη.