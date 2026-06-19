Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της
MARIE CLAIRE

Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της

Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να πέρασαν μια χαρά

Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές συνέρρευσαν στην τοποθεσία όπου φήμες την ήθελαν να παντρεύεται αλλά δεν βρήκαν ούτε ίχνος της
Η δύναμη της φημολογίας έγινε ξεκάθαρη όταν ταμπλόιντ ανέφεραν ότι η Taylor Swift θα παντρευόταν τον Travis Kelce στις 13 Ιουνίου στο Watch Hill του Rhode Island: πλήθος από θαυμαστές της συνέρρευσαν στην πόλη, με την ελπίδα να δουν, έστω και από μακριά, την αγαπημένη τους τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία όμως παρέμεινε άφαντη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης