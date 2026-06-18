Βόλτα για θερινό σινεμά και art shopping στο Onassis Ready

Καθώς η έκθεση-εμπειρία από και για την Tilda Swinton μετράει λίγες ακόμη μέρες, βάζουμε πορεία για τη γειτονιά του Onassis Ready για να ζήσουμε ξανά για λίγο μέσα σε μία φέτα από τη ζωή της Σκωτσέζας ηθοποιού και fashion icon, μιας γυναίκας που συνεχίζει να μας εμπνέει με κάθε της βήμα.Οι ταινίες που θα απολαύσουμε τις επόμενες μέρες, αναλυτικά:Παρασκευή, 19/06/2026: A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄ και The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄Παρασκευή, 26/06/2026: Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2 και Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄Σάββατο, 27/06/2026: Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία “Aria”) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄ και Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄