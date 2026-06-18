Ολίβια Γουάιλντ: Πώς κατάλαβε ότι η σχέση της με τον Τζέισον Σουντέικις είχε τελειώσει

ΗOlivia Wilde μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η σχέση της με τον Jason Sudeikis είχε φτάσει στο τέλος της. Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια ήταν καλεσμένη στο podcast «Call Her Daddy» στις 17 Ιουνίου και αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές από την κοινή της πορεία με τον πρωταγωνιστή του «Ted Lasso». Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2011, αρραβωνιάστηκαν το 2013 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον 12χρονο Otis και την 9χρονη Daisy, πριν χωρίσουν το 2020 έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία μαζί.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Olivia Wilde συνέδεσε τον χωρισμό τους με τη νέα της ταινία «The Invite», στην οποία πρωταγωνιστεί και υπογράφει τη σκηνοθεσία. Η ταινία εξερευνά τη στιγμή κατά την οποία δύο άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ, ώστε μοιάζουν πλέον ξένοι μεταξύ τους.«Δεν υπήρξε ποτέ πραγματική δημόσια κατανόηση για εκείνον τον χωρισμό, κάτι φυσικό αφού αφορούσε την ιδιωτική μας ζωή», είπε. «Δεν μου προκαλεί έκπληξη που τελικά έφτιαξα μια ταινία για τις σχέσεις και την πολυπλοκότητα του να καταλάβεις πότε μια σχέση έχει τελειώσει. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολύ δύσκολο».Η ίδια εξήγησε ότι η έμπνευση για την ταινία προήλθε από προσωπικές εμπειρίες και ειδικότερα από μια συγκεκριμένη συζήτηση με τον Jason Sudeikis, η οποία της έδειξε ότι η σχέση τους δεν μπορούσε να συνεχιστεί.