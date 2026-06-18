Γάζα: 15χρονες αδερφές βραβεύτηκαν για την ιδέα τους να μετατρέψουν τα συντρίμμια σε λειτουργικά τούβλα
MARIE CLAIRE

Γάζα: 15χρονες αδερφές βραβεύτηκαν για την ιδέα τους να μετατρέψουν τα συντρίμμια σε λειτουργικά τούβλα

Οι Farah και Tala Mousa τιμήθηκαν με το Earth Prize

Γάζα: 15χρονες αδερφές βραβεύτηκαν για την ιδέα τους να μετατρέψουν τα συντρίμμια σε λειτουργικά τούβλα
Δύο 15χρονες αδερφές από τη Γάζα, οι Farah και Tala Mousa, κατάφεραν κυριολεκτικά να δημιουργήσουν μέσα από την καταστροφή. Πήραν τα συντρίμμια, που αφθονούν στην πατρίδα τους μετά τους πολύχρονους βομβαρδισμούς της, και τα μετέτρεψαν σε λειτουργικά τούβλα. Για την ιδέα τους, έγιναν οι πρώτες Παλαιστίνιες που τιμήθηκαν με το Earth Prize, το οποίο φέτος συνοδευόταν από το χρηματικό ποσό των 12.500 δολαρίων.

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