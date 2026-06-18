Η νο1 skincare απορία του καλοκαιριού: Χρειαζόμαστε και ενυδατική και αντηλιακό;

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε μια πιο απλή και ανάλαφρη skincare ρουτίνα. Η αίσθηση πολλών προϊόντων στο πρόσωπο δεν είναι πάντα ευχάριστη, ειδικά τις ζεστές ημέρες. Έτσι, προκύπτει ένα συχνό ερώτημα: μπορούμε να παραλείψουμε την ενυδατική κρέμα και να χρησιμοποιήσουμε μόνο αντηλιακό;Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Όλα εξαρτώνται από τον τύπο του δέρματος, την ηλικία μας αλλά και τη σύνθεση του αντηλιακού που επιλέγουμε.Τα σύγχρονα αντηλιακά περιέχουν συχνά ενυδατικά συστατικά που προσφέρουν περισσότερα από απλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για ένα νεανικό, λιπαρό δέρμα χωρίς ιδιαίτερες ευαισθησίες, ένα καλό αντηλιακό με ενυδατική δράση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της πρωινής περιποίησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.