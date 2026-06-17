Δημοσιοποιήθηκαν οι όροι της συμφωνίας μεταξύ της Blake Lively και του Justin Baldoni

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Blake Lively και του Justin Baldoni, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι όροι της συμφωνίας που έβαλε τέλος στις εκατέρωθεν νομικές διεκδικήσεις τους.Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας It Ends with Us κατέληξαν σε συμφωνία στις 4 Μαΐου, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά στις 12 Ιουνίου, όταν ο δικαστής Lewis Liman εξέδωσε την τελική του απόφαση.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου, η Blake Lively, ο Justin Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, συμφώνησαν να τερματίσουν όλες τις εκκρεμείς διαφορές τους και να παραιτηθούν οριστικά από κάθε δικαίωμα έφεσης που σχετίζεται με τις προηγούμενες δικαστικές ενέργειες των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμφώνησαν επίσης να εκδώσουν κοινή δήλωση.Ωστόσο, παρέμενε σε εκκρεμότητα το αίτημα της Blake Lively για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων της και για την καταβολή αποζημίωσης που σχετιζόταν με τη δυσφημιστική αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της ο Justin Baldoni το 2025. Ο δικαστής αποφάσισε τελικά ότι ο Baldoni θα πρέπει να καλύψει τα δικηγορικά έξοδα της ηθοποιού, απορρίπτοντας όμως το αίτημά της για επιπλέον αποζημίωση.