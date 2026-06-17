Η εισαγγελέας Αριστοτέλεια Δόγκα για τις γυναικοκτονίες: «Κάθε φορά ταράζομαι το ίδιο όσο οι μονίμως ατάραχοι μας εμπαίζουν»
Η εισαγγελέας Αριστοτέλεια Δόγκα για τις γυναικοκτονίες: «Κάθε φορά ταράζομαι το ίδιο όσο οι μονίμως ατάραχοι μας εμπαίζουν»
Η εισαγγελέας που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δίκη Τοπαλούδη, σε μια νέα ανάρτηση για τη σημασία του όρου
Η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα είχε ως θύμα μια 45χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα ο 50χρονος σύζυγός της, που κατόπιν φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Άφησε πίσω της δύο παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.
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