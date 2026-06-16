Beauty Insiders: Τα skincare προϊόντα που θα δώσουν ενέργεια στην επιδερμίδα μας το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Beauty Insiders: Τα skincare προϊόντα που θα δώσουν ενέργεια στην επιδερμίδα μας το καλοκαίρι

Οι μάσκες, οι αμπούλες και οι κάψουλες της Eva Belle από Intermed μας συνοδεύουν παντού, από την πόλη, μέχρι και τις διακοπές μας.

Beauty Insiders: Τα skincare προϊόντα που θα δώσουν ενέργεια στην επιδερμίδα μας το καλοκαίρι
Εάν κάποια είναι beauty lover σαν εμάς, ξέρει καλά πως ακόμα και ένα απλό τηλεφώνημα, μπορεί να καταλήξει να γίνει συζήτηση για το skincare. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν κάλεσα τη Νατάσα ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσα να οργανώσω τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από ένα τριήμερο εκτός πόλης. Όταν την άκουσα να μιλάει λίγο περίεργα, τη ρώτησα αν τη βολεύει να μιλήσουμε αργότερα. Η απάντησή της ήταν ότι δεν μπορούσε να μιλήσει καλά καθώς είχε στα χείλη της τη μάσκα Hydro Gel Lip Mask Gold από Eva Belle.

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