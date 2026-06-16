Είναι ποτέ σωστό να βγείτε με τον πρώην σύντροφο μιας φίλης σας;

Ηέλξη είναι ανθρώπινη και συχνά αναπόφευκτη. Όταν όμως αποφασίσετε να την ακολουθήσετε, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ πιο σύνθετα και να δοκιμάσουν ακόμη και τις πιο δυνατές φιλίες, καθώς όταν πρόκειται για τον πρώην ή την πρώην σύντροφο μιας φίλης ή ενός φίλου όλα μπορεί να κρέμονται από μια γραμμή.Αντίστοιχα σενάρια εκτυλίσσονται πολλές φορές σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά σενάρια με την κατάληξη των καταστάσεων να είναι είτε καταστροφική είτε αστεία. Αλλά η ζωή δεν είναι σενάριο και μια τέτοια επιλογή μπορεί να αποβεί μοιραία για τις σχέσεις των ανθρώπων που εμπλέκονται.Πρόκειται, λοιπόν, για μια αθώα γνωριμία ή για μια απόφαση που μπορεί να βάλει τέλος σε μια φιλία; Δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους, υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες που αξίζει να λάβετε υπόψη.Γιατί είναι τόσο περίπλοκο;Στην καρδιά αυτού του διλήμματος βρίσκονται η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση μέσα στη φιλία. Μια σχέση μπορεί να τελειώσει, όμως τα συναισθήματα που αφήνει πίσω της δεν εξαφανίζονται απαραίτητα.Η ψυχολόγος και ειδικός στις σχέσεις Dr. Michele Leno εξηγεί στο everygirl.com ότι οι ερωτικοί δεσμοί συχνά συνοδεύονται από ένα αίσθημα συναισθηματικής «ιδιοκτησίας», ακόμη και μετά τον χωρισμό. Όταν μια φίλη σας συνδέεται με το πρόσωπο με το οποίο είχατε σχέση – ή ακόμα και ένα φλερτ- μπορεί να νιώσετε ότι παραβιάζεται ένα άτυπο αλλά σημαντικό όριο.Πέρα όμως από τα συναισθήματα, σημαντικό ρόλο παίζει και η δυναμική της παρέας. Οι φιλίες συχνά βασίζονται σε άγραφους κανόνες αλληλεγγύης και υποστήριξης. Όταν αυτοί αμφισβητούνται, δεν επηρεάζεται μόνο η ερωτική σχέση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σας αντιλαμβάνονται οι φίλοι σας.