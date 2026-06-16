Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία επέλεξαν γάμο φίλων στην Αυστρία αντί για το Trooping the Colour

Μόλις μία εβδομάδα μετά την παρουσία τους στον γάμο του ξαδέλφου τους, Peter Phillips, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία απουσίασαν από το φετινό Trooping the Colour, τη λαμπρή ετήσια εκδήλωση για τα επίσημα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη.Οι δύο αδελφές έχουν δώσει το «παρών» πολλές φορές στο παρελθόν, εμφανιζόμενες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι εορτασμοί πραγματοποιούνται με περιορισμένη παρουσία μελών της οικογένειας, καθώς στην παρέλαση και στην εμφάνιση στο μπαλκόνι συμμετέχουν κυρίως τα ενεργά μέλη της μοναρχίας.Αντί να βρεθούν στο Λονδίνο, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία ταξίδεψαν στην Αυστρία για τον γάμο φιλικού τους ζευγαριού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με το Trooping the Colour.Οι δύο πριγκίπισσες φωτογραφήθηκαν έξω από την εκκλησία του Αγίου Καρόλου στη Βιέννη το Σάββατο, συνοδευόμενες από τους συζύγους και τα παιδιά τους.Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της, Edoardo Mapelli Mozzi, έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Sienna και την Athena, ενώ η ίδια είναι επίσης μητριά του Christopher Woolf, γιου του συζύγου της από προηγούμενη σχέση. Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της, Jack Brooksbank, είναι γονείς δύο αγοριών, του August και του Ernest, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί.