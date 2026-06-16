Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Αθηνών - Ποιοι ήταν μαζί της (εικόνες)
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Αθηνών - Ποιοι ήταν μαζί της (εικόνες)
Ηθοποιοί και καλλιτέχνες
Με δύο εκδηλώσεις που τίμησε πλήθος κόσμου έκανε εγκαίνια η καλλιτεχνική σκηνή Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Τo Σάββατο 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της δράσης «Δάσος – ένα δάσος εφήμερο», η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, φιλόδοξου κύκλου καλλιτεχνικών παρεμβάσεων με τίτλο «Κοινωνική Γλυπτική» στην Πειραιώς 260.
Η δράση παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους του Τύπου και άλλους καλεσμένους μέσα από μια μικρή περιήγηση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινό και τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Οιχαλιώτη, ο οποίος ανέλυσε την οικολογική και αστική σημασία της παρέμβασης.
Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα για την προσφορά του τιμήθηκε ο Γιώργος Λούκος, ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2005-2006, κατορθώνοντας να αναγεννήσει όχι μόνο τη φυσιογνωμία του, αλλά και τα εγχώρια πολιτιστικά δεδομένα στο σύνολό τους.
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Τo Σάββατο 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της δράσης «Δάσος – ένα δάσος εφήμερο», η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, φιλόδοξου κύκλου καλλιτεχνικών παρεμβάσεων με τίτλο «Κοινωνική Γλυπτική» στην Πειραιώς 260.
Η δράση παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους του Τύπου και άλλους καλεσμένους μέσα από μια μικρή περιήγηση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινό και τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Οιχαλιώτη, ο οποίος ανέλυσε την οικολογική και αστική σημασία της παρέμβασης.
Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα για την προσφορά του τιμήθηκε ο Γιώργος Λούκος, ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2005-2006, κατορθώνοντας να αναγεννήσει όχι μόνο τη φυσιογνωμία του, αλλά και τα εγχώρια πολιτιστικά δεδομένα στο σύνολό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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