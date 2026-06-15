Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Ρομαντικές στιγμές στο μήνα του μέλιτος στην Ιταλία (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Ρομαντικές στιγμές στο μήνα του μέλιτος στην Ιταλία (εικόνες)

Οι βουτιές και τα φιλιά τους στην ακτή Αμάλφι.

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Ρομαντικές στιγμές στο μήνα του μέλιτος στην Ιταλία (εικόνες)
ΗDua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτός στην Ιταλία, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους.

 
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι νεόνυμφοι απαθανατίστηκαν στα ανοιχτά της Ακτής Αμάλφι, στην περιοχή του Σαλέρνο, να κολυμπούν, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά πάνω σε φουσκωτό θαλάσσιο στρώμα.

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