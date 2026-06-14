Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;
MARIE CLAIRE

Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;

Είναι στην πραγματικότητα θύματα.

Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;
Σε έναν κόσμο όπου συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες για την αναγνώριση των έμφυλων ανισοτήτων, μια συγκλονιστική αλήθεια παραμένει συχνά στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης: το φαινόμενο της «ποινικοποιημένης επιβίωσης», δηλαδή η τιμωρία γυναικών που έδρασαν υπό το καθεστώς άμεσης απειλής για να επιβιώσουν από τη βία.

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