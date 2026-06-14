Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;
Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;
Είναι στην πραγματικότητα θύματα.
Είναι στην πραγματικότητα θύματα.
Σε έναν κόσμο όπου συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες για την αναγνώριση των έμφυλων ανισοτήτων, μια συγκλονιστική αλήθεια παραμένει συχνά στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης: το φαινόμενο της «ποινικοποιημένης επιβίωσης», δηλαδή η τιμωρία γυναικών που έδρασαν υπό το καθεστώς άμεσης απειλής για να επιβιώσουν από τη βία.
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