Τι κοινό έχουν οι περισσότερες γυναίκες που είναι έγκλειστες στις φυλακές των ΗΠΑ;

Σ ε έναν κόσμο όπου συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες για την αναγνώριση των έμφυλων ανισοτήτων, μια συγκλονιστική αλήθεια παραμένει συχνά στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης: το φαινόμενο της «ποινικοποιημένης επιβίωσης», δηλαδή η τιμωρία γυναικών που έδρασαν υπό το καθεστώς άμεσης απειλής για να επιβιώσουν από τη βία.



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14.06.2026, 15:30