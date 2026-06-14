Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στην Ταϊλάνδη με Prada
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στην Ταϊλάνδη με Prada
Στα βραβεία Cartier Women’s Initiative.
Στα βραβεία Cartier Women’s Initiative.
ΗAmal Clooney έδωσε το «παρών» στα βραβεία Cartier Women’s Initiative, όπου ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία της τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη.
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