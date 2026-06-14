Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στην Ταϊλάνδη με Prada
MARIE CLAIRE

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στην Ταϊλάνδη με Prada

Στα βραβεία Cartier Women’s Initiative.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στην Ταϊλάνδη με Prada
ΗAmal Clooney έδωσε το «παρών» στα βραβεία Cartier Women’s Initiative, όπου ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία της τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη.

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