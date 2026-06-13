Shakira: Οι λόγοι που πολλοί θεωρούν ότι χρησιμοποίησε σωσία στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μια νέα φήμη, που σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου είναι αληθινοί, θέλει τη Shakira να έχει αντικατασταθεί από σωσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ξεκίνησε στην Πόλη του Μεξικού με μια πολυτελή τελετή έναρξης. Αστέρια όπως ο J. Balvin, οι Maná, η Lila Downs και η Shakira ανέβηκαν στη σκηνή, για να υποδεχτούν τις δύο πρώτες ομάδες του τουρνουά και τους εκατομμύρια φίλους του αθλήματος που είτε βρέθηκαν στο γήπεδο είτε παρακολουθούσαν από το σπίτι.Ωστόσο, δεν ήταν ούτε τα πυροτεχνήματα ούτε η μουσική που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή του κοινού στο διαδίκτυο.