Ρομέν Γαβράς: Κάνει ταινία τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 100 εκατομμυρίων από το μουσείο του Λούβρου γίνεται ταινία, σε σκηνοθεσία Romain Gavras, ο οποίος διασκευάζει για τη μεγάλη οθόνη ένα νέο βιβλίο για την πολύκροτη υπόθεση, με τίτλο «Main basse sur le Louvre» (εκδ. Flammarion). H υπόθεση συνεχίζει να καλύπτεται από μυστήριο αφού, μετά από επτά μήνες ερευνών, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε οι δράστες ούτε βέβαια τα κλοπιμαία.