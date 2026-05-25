Δώρα Χρυσικού: «Με τον καρκίνο δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει παύση. Γινόμαστε όλες “υποψιασμένες”»

Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα. Ανάμεσα σε εκείνους που την αποχαιρέτισαν και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και η Δώρα Χρυσικού, η οποία έχει αντιμετωπίσει τον καρκίνο παλαιότερα.Η ίδια είχε πει για τη δική της περιπέτεια με την ασθένεια: «Ήταν ένα σοκ για μένα η αρρώστια μου. Είναι ένα οπτικό σοκ και για τον άνθρωπό σου που έχει συνηθίσει να σε βλέπει αλλιώς. Είχαν πέσει τα μαλλιά μου, τα φρύδια μου, όλα. Ο σύντροφός μου με φρόντισε και μου στάθηκε πολύ στην αρρώστια. Ήταν ένα κρας τεστ. Μετράει η εγγύτητα, η αγάπη και η τρυφερότητα».Στο μήνυμά της σημειώνει το πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά για τέτοια ζητήματα και ελπίζει η στάση που κράτησε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προβαίνουν σύντομα σε όποιες εξετάσεις πρέπει για το καλό της υγείας τους.«Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα», γράφει για την παρουσιάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου. «Την αντιμετώπισε με εξωστρέφεια. Μίλησε γι αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ’ ευχαριστούμε».